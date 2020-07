Aan de rand van de Veluwe: ‘Ik zou het niet doen’, aldus de man van de bank

‘Ik zou het niet doen’, zegt de man van de bank. Voor de tweede keer zitten we tegenover hem aan zijn grote bureau. In eerste instantie leek het geen probleem de hypotheek rond te krijgen. Ons inkomen was stabiel en we hebben ook wat gespaard. Maar we hielden geen rekening met het feit dat Harm het jaar ervoor een groot aantal maanden aan ons huidige huis heeft gewerkt om het verkoopklaar te maken. Dat betekent dat zijn jaaromzet (hij is zzp’er) fors minder is geweest. En met dié cijfers rekent de bank. Bovendien wil de geldleverancier ook nog dat we een bouwdepot regelen. Het huis is volgens hen niet bewoonbaar. Het lekt, wind en regen hebben vrij spel, er zit geen keuken in, geen bruikbare badkamer en geen verwarming.

