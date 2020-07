Mijn vakantie: Een Spaans verkleedfeest met het hele gezin

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Nathalie Hogendoorn (37) uit Heerenveen.

‘Als ik vakantie heb, wil ik nergens over na hoeven denken. Sinds wij kinderen, hebben boeken we daarom het liefst ergens een all inclusive. In het verleden trokken mijn vriend Matthijs en ik er graag zonder plan op uit om in een ander land de cultuur te ontdekken en in minder toeristische restaurantjes te eten. Sinds we kinderen hebben is dat anders, ik wil weten waar ik aan toe ben. Lusten de kinderen het eten wel en zit er genoeg groente in?

Dit jaar hebben we vanwege het coronavirus geen all inclusive geboekt. We durven nu niet naar het buitenland: straks zit je daar en worden de maatregelen ineens weer aangescherpt. Daarom doen we ons best andere culturen in huis te halen. De vakantie moet een feestje zijn, vind ik, en geen sleur van..

