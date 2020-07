De muziekkeuze van Pieter-Jan Belder: Te vaak laten we muziek lopen als water uit de kraan

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag: Pieter-Jan Belder, bespeler van klavecimbel, fortepiano en blokfluit.

beeld nd

beeld nd

Welke muziek heeft je sterk beïnvloed?

‘Verschillende vormen van muziek zijn bepalend geweest voor mijn muzikale voorkeur, die overigens ook niet zo makkelijk onder een noemer valt te plaatsen. De melodieën van het Geneefse psalter hebben wel een belangrijke rol gespeeld bij mijn specialisatie in oude muziek. Deze bijzondere melodieën, die in het begin van de zestiende eeuw gecomponeerd zijn, hebben nog steeds een speciale plaats in mijn muzikale beleving.’

Welke muziek draai je echt niet meer?

‘Ik zal niet zo gauw meer voor mijn plezier naar Vivaldi-soloconcerten luisteren. Die zijn veel leuker om te spelen dan om naar te luisteren. In de pizzeria zou het overigens een prima alternatief zijn voor wat je gebruikelijk in de horeca moet verdu..

