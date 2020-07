Jan Bakker: ‘Van Hem wil ik blijven leren, totdat de echt grote zomer komt’

Hij nam eind juni afscheid van de ‘Alpha-familie’, die hem zo dierbaar is. Jan Bakker is een van de mensen geweest die de Alpha-cursus, de internationaal vermaarde kennismaking met het christelijk geloof, in Nederland introduceerden.

‘Het voelt voor mij alsof de grote zomervakantie is aangebroken.’ Jan Bakker (66) laat deze constatering vergezeld gaan met een voor hem typerende lach. Sinds een week of twee is hij met pensioen. Hij nam afscheid van zijn werk als uitvoerend directeur voor de regio Europa en Midden-Oosten van Alpha International.

heilige grond

Als hij op de parkeerplaats bij restaurant De Roskam in Houten uit zijn Volvo ‘Young Timer’ stapt, staat er een twinkeling in zijn ogen. Bij hem thuis was het moeilijk praten, omdat bouwvakkers drukdoende zijn met een verbouwing. ‘We zijn hier voor de stichting Alpha op heilige grond. In 1997 en 1998 logeerde Nicky Gumbel, schrijver van de Alpha-cursus, hier. We hadden hem uitgenodigd om een Alpha Conferent..

Gepassi..

