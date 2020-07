Aan de rand van de Veluwe: Kapers op de kust

Het is zomer 2018 en ons droomhuis lijkt verder weg dan ooit. Ons eigen huis staat al bijna een jaar te koop en we hebben slechts een handjevol kijkers gehad. Mijn jongste broer woont tijdelijk bij ons met zijn vrouw en twee kinderen. Twee keer per week fiets ik langs de villa naar mijn werk. Er staat inmiddels een bordje ‘te koop’ in de tuin. Op een dag zie ik de balkondeuren openstaan. Gordijnen wapperen naar buiten in de regen. Een dag later zijn de deuren nog niet dicht. Ik krijg de neiging de makelaar te bellen; dit kan niet goed zijn voor de toch al belabberde staat van het huis. Maar ik houd me in.

Na die ene bezichtiging een jaar geleden zijn we nog één keer wezen kijken in ons droomhuis, samen met mijn schoonouders. Maar zij zijn..

