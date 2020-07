Frédérique Spigt: ‘Delen, geven, liefhebben, dat is mijn motto’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Frédérique Spigt (63), zangeres, dichter en theatermaker.

'Ik maak me zorgen om de cultuursector, daar wordt te veel op bezuinigd. Het gaat in het leven niet alleen om het materiële, maar ook om creativiteit, om inzicht, om wijsheid.' (beeld Dick Vos )

‘Ik zat in de auto toen ik via de radio hoorde dat Nederland vanwege het coronavirus op slot ging en ik dacht: “Dit kan niet waar zijn!” Al mijn theatervoorstellingen werden afgezegd. Ik was net gestart met een nieuwe show samen met Corrie van Binsbergen op gitaar en de jonge talentvolle muzikanten Tijmen Veelenturf en Mark Nieuwenhuis - onthoud die namen! - op viool en trompet. We hadden nog zeven voorstellingen te gaan. De theatershow is gebaseerd op mijn gedichtenbundel Misantroop waarin ik mijn leven van een afstandje beschrijf. Het is heel persoonlijk, maar ik vertel het als een ingetogen, ongepolijst verhaal.

Het is financieel gelukkig allemaal goed geregeld, ik kan het nog wel even uitzingen. Maar het moet niet te lang gaan duren. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .