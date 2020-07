'Fransen sparen de capsules van onze club'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Wim van den Dool (63) uit De Lier.

Wat verzamelt u?

‘Op de kurken van mousserende wijn zitten afdekplaatjes, champagnecapsules genoemd. En die spaar ik. In totaal zijn er ongeveer 90.000 verschillende champagnecapsules. 22.000 daarvan heb ik in mijn bezit. Ik spaar vooral de plaatjes uit de Franse Champagnestreek, want in dat gebied wordt een product gemaakt dat je nergens anders ter wereld vindt. Aan de geschiedenis van de champagnecapsule zit een leuk verhaal vast. Champagneflessen worden ten behoeve van het rijpingsproces opgeslagen in grote kelders. Op de kurk staat net zoveel druk als op een autoband, dus rond 1900 werden die kurken op hun plaats gehouden met touwtjes. Maar in kelders leven natuurlijk ook muizen en die knaagden de touwtjes door, waardoor ze met ..

