Kamperen in een Zeeuwse boomgaard

Ja, het mag weer: op vakantie naar Frankrijk. Maar waarom zouden we? Als er één zomer is om Nederland te verkennen, dan die van 2020 wel. Deze week: redacteur Hilbrand Rozema kampeert in Zeeland.

In het kerkdorpje Nisse in Zuid-Beveland gebeurt meestal niks, je kunt er een kanon afschieten. Het centrum is een rechthoekige dorpsweide, de huisjes staan er afwachtend omheen zonder dat je er ooit iets ziet gebeuren. Tenminste, niet als wij er zijn. Dat kan deze zomer veranderen, wie weet is er een markt. Een opwindend vooruitzicht.

Na een leven van zwerven en reizen zou ik het saai kunnen vinden. Maar dat is het niet. De Zak van Zuid-Beveland is voor ons de zak van Sinterklaas: een plek vol verrassingen. Er is een Dorps’uus (ga je naar Zeeland, laat dan de ‘h’ thuis). Er zijn lange binnendijken waar, van dorp naar dorp, de hoge populieren ruisen. Er is zout water op fietsafstand. En je vindt in deze provincie een paa..

