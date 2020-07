Krakende overloop en drie ronde raampjes

Journalist Linda Stelma kocht samen met haar man Harm (een klusser) een bouwvallige villa uit 1905 aan de rand van de Veluwe. In deze zomerbijlage schrijft ze over dit avontuur. Vandaag deel 1: hoe het begon.

‘Dat huis dat jij zo mooi vindt, dat staat te koop.’ Het is de zomer van 2017 als mijn broer belt met deze mededeling. ‘Dat huis’ is een grote witte, vervallen villa aan de rand van het bos. Het is een prachtig staaltje architectuur dat direct de aandacht vraagt. En nu staat hij dus op Funda. Daar wordt vermeld dat de prijs ‘op aanvraag’ is. ‘Leuk’, zegt Harm, ‘maar dat kunnen wij toch niet betalen.’ Maar mijn broer is enthousiast en neemt contact op met de makelaar. De vraagprijs blijkt lang niet zo hoog als gedacht.

Nog dezelfde week fietsen Harm en ik samen naar het pand uit 1905 voor een bezichtiging. Het terrein om het huis is extreem verwilderd. De heg is metershoog, het gr..

