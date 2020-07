Mijn vakantie: Genoeg te beleven in Rotterdam, zoals Klimmen in het Kralingse bos

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Mirthe Smeets (35) uit Rotterdam.

‘Deze zomer nemen mijn man Sem en ik uitgebreid de tijd om op ontdekkingsreis te gaan in onze woonplaats Rotterdam. Normaal gesproken gaan we op vakantie naar Griekenland of Frankrijk, maar deze zomer blijven we in Nederland. Toch vind ik de zomer nu niet minder bijzonder: ook in onze eigen stad is genoeg te beleven. Sem en ik komen allebei niet uit Rotterdam en hoewel we hier al een aantal jaren wonen zijn er nog genoeg wijken en leuke plekjes die we nog niet kennen.

De afgelopen maanden waren we veel thuis vanwege het coronavirus en hebben we geregeld gewandeld in het Kralingse Bos. Toen we hier net woonden vergeleken we het Rotterdamse groen te veel met Limburg waar Sem en ik vandaan komen en ergerden we ons aan de auto’s die je in de ..

