De wandeling: Klompenpad in Vikingsporen met start in Wijk bij Duurstede

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Wijk bij Duurstede naar Leersum.

Waar lopen we vandaag?

Wij houden, mijn zoon en ik, van lopen in geschiedenis. Een aantal keren hebben we sporen van de Tweede Wereldoorlog opgezocht. Maar hij kijkt ook de serie Vikings en speelt Viking-games. Dus willen we ook eens iets die kant op. Eerste associatie: Wijk bij Duurstede - Dorestad! Ooit een wereldhaven, maar vanaf 834 verschillende keren door de Noormannen - of Vikingen - aangevallen en geplunderd. In 863 met de grond gelijk gemaakt. Wij daarheen.

Wat is er te zien?

Bij het beginpunt worden we meteen beloond: aan de haven staat een reusachtig, stalen Vikingbeeld. Je moet tegenwoordig wat fantasie hebben om in het pittoreske Wijk bij Duurstede een wereldhaven te zien, maar wij zien het helemaal voor ons: een bedrijvige sta..

