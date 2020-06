Miljoenen dieren aangereden

Elke weggebruiker heeft weleens een aangereden, dood dier langs de kant van de weg zien liggen. Hoeveel zijn het er in totaal? Riemen vast: in heel Europa sterven per jaar zo’n 194 miljoen vogels en 29 miljoen zoogdieren door wegverkeer.

Dat heeft een team van internationale onderzoekers, onder leiding van het Centre for Environmental and Marine Studies (Cesam) in Lissabon, geïnventariseerd na het bestuderen van 90 overzichten uit 24 Europese landen. Hun resultaten publiceerden zij in het tijdschrift Frontiers in Ecology and Environment.

In totaal ging het om 423 vogelsoorten en 212 soorten zoogdieren. De vaakst aangereden dieren zijn de merel (met gemiddeld 11,94 dode exemplaren per kilometer snelweg per jaar) en de dwergvleerm..

