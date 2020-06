Ouderenportret: ‘Daar begon het mee, dat onze handen elkaar raakten’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat eigenlijk? Vandaag: Grietje Driebergen-Westra uit Rijnsburg. Ze woont in een verzorgingshuis, eerst samen met haar man Niek en sinds twee jaar alleen. De afgelopen tijd in quarantaine was moeilijk, maar nu kunnen haar 9 kinderen, zo’n 35 kleinkinderen en ongeveer 50 achterkleinkinderen mondjesmaat weer een bezoekje komen brengen.

‘Ik heb het erg naar mijn zin hier in verzorgingshuis Vlietstede. Als gezin hebben we jaren in Rijnsburg gewoond. Op een gegeven moment konden mijn man en ik niet meer thuis blijven wonen; al die trappen, dat ging niet meer. Het was lastig om een plek te vinden waar we met zijn tweeën konden blijven wonen. Ik wilde absoluut niet gescheiden wonen van mijn man en heb net zo lang gewacht tot er ergens plek was. In De Duinrand in Katwijk was er ruimte en daar konden we samen wonen. Het was wennen, zo’n nieuwe omgeving, maar we hebben het er heel fijn gehad.

Na een aantal jaar wilde mijn man graag weer in Rijnsburg wonen, dus toen zijn we terug verhuisd. Ik vond dat eerst niet zo leuk, ik miste Katwijk. Vlietstede was toen net nieuw gebouwd en..

