Tjarko Evenboer: ‘Ik heb mijn knieën kapot gebeden om God te ervaren’

Sinds Tjarko Evenboer (37) de Bijbel en het christelijk geloof losliet, wil hij als ‘onbeschreven blad’ vragen op zich af laten komen. Hij heeft afscheid genomen van het geloof. Toch ervaart hij leiding in zijn leven. Hij is een van de makers van de Evert Kwok-cartoons. En een eindeloze denker: ‘Als iets niet klopt, hoeft het dus niet waar te zijn.’

Aan de wand hangt een warme herinnering, een schilderij met twee jonge kinderen, leunend op een hekje in de Toscaanse heuvels, uitkijkend over de zee in de verte. Hun vader, Tjarko Evenboer, schilderde het tafereel zelf, een jaar of drie geleden. De oudste is inmiddels zeven, een verjaardagsballon aan het plafond deint nog wat na. Het rijtjeshuis in een Zwolse inbreidingswijk is smaakvol ingericht, zij het wat doorsnee. Evenboer zelf is allesbehalve gemiddeld. Hij verdient zijn brood als maker van de Evert Kwok-cartoons, met gortdroge humor. ‘Slechte grappen die juist daardoor goed zijn’, zegt hij zelf. Hij schrijft, houdt van speciaalbiertjes en kan de clown uithangen.

‘Ik moet gek doen, absurde gedachten uiten, rare typetjes spelen’, ze..

