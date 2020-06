Kritisch op geloof dat uitsluit

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Leo Lucassen (60), hoogleraar migratiegeschiedenis in Leiden en directeur Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis.

‘Familie en vrienden geven mij veel houvast. Ik ben de zevende uit een gezin van negen kinderen. De oudste van de drie kleintjes, zeiden we vroeger. We hebben een hechte familieband, die is versterkt doordat mijn ouders vrij jong zijn overleden. Elk jaar gaan we met carnaval terug naar Meijel, het dorp waar we zijn opgegroeid. Met Pinksteren kamperen we met elkaar en we hebben ook nog een familieweekend. Je kunt ons gerust familieziek noemen.

Mijn moeder overleed toen ik negentien jaar was en net op kamers zat in Leiden. Dat was verschrikkelijk. Ze was de centrale figuur in ons gezin en we waren dol op haar. Als ze érgens een hekel aan had, was het dat je je beter zou voelen en voordoen dan andere mensen. Zij heeft ons een he..

