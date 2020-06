Voor even de laatste Leven

De eerste ND Leven verscheen woensdag 16 oktober 2013. Op de voorpagina een foto van Kamerlid Carola Schouten, met daaronder de vraag: 'Waar geeft zij haar geld aan uit?' Die vraag werd vaste prik in de interviewserie waar deze bijlage mee opende, over de 4 G's: gezondheid, geloof, geld en geluk.

Die gespreksthema's, en eigenlijk deze hele bijlage, waren een dringende wens van de nieuwe hoofdredactie. We wilden een wekelijks katern over de praktische kwesties van het alledaagse leven. Dus over gezondheid en psyche, huis, tuin en keuken, werken en opvoeden, wonen en relaties, gadgets en auto's. Ogenschijnlijk aards, menselijk en materialistisch. Maar wel op een onderscheidende manier, met aandacht voor de ethiek van het consumeren en voor de geloofsdimensie in ons zorgen voor lichaam en ziel, relaties en recreatie. Dus werd dit de enige krant met een maandelijkse autopagina die eigenlijk over mensen gaat. En zo bevat de bijlage Leven veel meer rubrieken die uitblinken in alledaags realisme. Geen extreme en kostbar..

Een lez..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .