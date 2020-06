Afscheid nemen in coronatijd: ‘Maak afscheid persoonlijk en benoem de pijn’

In coronatijd gaan werknemers met pensioen, zwaaien vrijwilligers en bestuursleden af en verhuizen mensen naar een andere plaats waardoor ze afscheid moeten nemen van hun kerk en buurt. Een grote receptie en een handdruk zijn niet mogelijk. ‘Maar neem wel de tijd voor afscheid en maak het persoonlijk’, benadrukt psycholoog Bart Gooijer.

Wat is het belang van (goed) afscheid nemen?

‘Mensen hebben de oerbehoefte om zich van waarde te voelen en zich met anderen te verbinden. Afscheid nemen grijpt op die beide fundamenten – eigenwaarde en liefdevolle verbondenheid – in. Een Frans gezegde luidt ‘Partir, c’est mourir un peu. Afscheid is een beetje doodgaan. Je sluit iets af en tegelijk ook weer niet. De band blijft, maar neemt een andere vorm aan. Dat heb ik zelf ontdekt na het overlijden van mijn vader. Hij was er niet meer, maar de band werd intensiever.’

‘Afscheid nemen doet pijn. Wij neigen ernaar trieste momenten te vermijden, maar besteed juist ook aandacht aan de trieste, pijnlijke en spannende kant. Dan doorleef je het afscheid beter.’

Wat doet een karig afscheid..

‘Als e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .