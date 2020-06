We zijn geschapen om lief te hebben, maar weinig doet zoveel pijn als het los moeten laten

‘Doe niet zo mal’, spreek ik mezelf vermanend toe. ‘Je kunt momenten nu eenmaal niet vasthouden. Koester het, in plaats van zo melancholisch te worden dat je vergeet te genieten van het moment.’ Een beetje beschaamd probeer ik dat dan maar, dat koesteren, maar mijn gedachten gaan onwillekeurig toch een melancholische kant op. Ik heb dat wel vaker als ik heel gelukkig ben.

Ik zie mijn zusje zitten aan het bed van haar man, nu bijna twee jaar geleden. Hij was heel ziek, te ziek om nog beter te worden. Ik weet nog hoe het slechte nieuws in etappes kwam. Hoe zijn toestand langzaam verslechterde en we allemaal verslagen zochten naar iets wat we nog konden doen. Ik herinner me hoe mijn zusje aan zijn bed zat, hem vasthield en hem kuste. De tran..

