Martha’s vertrouwen in God kwam altijd terug: ‘Geloof is de reddingsboei waaraan ik mij vastklamp als ik depressief ben’

Martha Aalbers (58) werkt als freelance journalist. Zeven jaar lang verzorgde ze deze rubriek. Ze is opgeleid als jurist, heeft voor Eleos en Dit Koningskind gewerkt en is meelezer geweest bij uitgeverij Mozaïek. Ze is getrouwd, heeft vijf kinderen, twee kleinkinderen en woont in Lunteren. ‘Geloof is de reddingsboei waaraan ik mij vastklamp.’

Gezondheid

‘Ik heb last van depressies, die komen en gaan. Je kunt van een terugkerende depressie spreken, het is iets waar ik mee te leven heb. Maar ik ben heel dankbaar dat ze al een jaar weg zijn. Daarvoor ben ik drie jaar lang depressief geweest. Het was ernstig, met veel suïcidale gedachtes en totale wanhoop. Ik slik best veel medicatie. Als ik ga minderen, komt het onmiddellijke terug. Ik heb ook veel therapie gevolgd, waarbij de een beter aansloeg dan de ander. Tijdens mijn depressies ben ik wel altijd doorgegaan met mijn leven, schrijven en deze rubriek. Al was het leven helemaal zwart, dan nog ging ik iemand interviewen. Mijn lichamelijke gezondheid is goed. Ik ben net weer begonnen met zwemmen, dat is echt mijn sport.’

