Martine Kruider: ‘Wat ik ooit mijzelf liet aandoen, laat ik een ander níét aandoen.’

Boerin, journalist, maatschappelijk werker, sociaal ondernemer. Maar ook: tv-presentator, dagvoorzitter en moeder. Martine Kruider uit Zeewolde is een alleskunner. Bij de jongere generatie bekend van het tv-programma Nieuws uit de Natuur. Maar ze is ook regelmatig spreekbuis voor de boeren in Nederland. Een pittige tante. Zo staat ze bekend. Vooral als ’t op onrecht aan komt. Wat drijft haar?

'Als meisje verhuisde ik met mijn ouders naar Genemuiden. We woonden al ergens anders in Overijssel, maar op mijn nieuwe basisschool sprak iedereen opeens dialect. Ik begreep er geen snars van en ik stond direct met 1-0 achter. We waren ook wel een beetje anders. Tegen mijn ouders zei ik ‘u’. Gewoon beleefd, dat hoorde bij de opvoeding. Mijn vader was marktkoopman en meubelstoffeerder, hij kwam uit Leiden. Pap sprak echt Leids met zo’n glibberig accent. Ik droeg vaak kleding van mijn buurmeisje. Heel tof, maar tweedehands. Dat vond iedereen gek. Ik lag niet goed in de klas en werd enorm gepest. Al nam ik zakken snoep mee, al deed ik lief of juist onopvallend: niets hielp. Ik deed van alles om erbij te horen. Maakte zelfs huiswerk voor kl..

