Huwelijksjaren: ‘Het was de innerlijke overtuiging dat we voor elkaar bestemd waren’

Hij: ‘Zij was 12, ik 17 toen we elkaar al tegenkwamen. Op verjaardagen bijvoorbeeld, want mijn zus had met haar oom verkering. Maar ik zag Nienke nog niet staan.’

Zij: ‘Begrijpelijk, het leeftijdsverschil is groot in die periode. Toch vond ik Alwin toen al leuk en hield al rekening met welke kleren ik zou dragen als ik hem zou zien. Maar ja, wat wil je: ik zat in de brugklas en hij studeerde al. Dat kan toch niet, denk je dan.’

Hij: ‘Pas een paar jaar later, toen mijn zus vroeg op wat voor type ik viel, zei ik: ‘Zo’n type als Nienke Gort, die vind ik wel leuk.’

Hij: ‘Ik dacht dat ze inmiddels 18 was, maar ze was net 16. De volgende dag stuurde ik een appje: “Ben je al bijgekomen?” naar Nienke.’

Zij: ‘Ik werd bloednerveus: “H..

