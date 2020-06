Kamperen gaf in de jaren 70 meer voldoening, ervaart Laura tijdens haar campingexperiment

Het is 25 mei 1978. De oranje Westfalia Volkswagen camper bromt even flink en trekt dan op, zijn neus in de wind. De roodharige meid houdt haar voet flink op het gaspedaal. Gehuld in een broek met wijd uitlopende pijpen en een shirt rijkelijk bestrooid met bloemen, denkt ze aan wat komen gaat. Het avontuur lonkt. Op naar de camping.

Het leven in de jaren 70 is kleurrijk en minder complex. Net als de camper en het 'lelijke eendje.' (beeld Niek Stam)

Het vergt nogal wat voorbereiding om in 1978 naar de camping te gaan. De voorzieningen zijn schaars en wat je zelf mee kunt nemen, neem je zelf mee. De avond voor vertrek heb ik zeven tassen klaarstaan. Badmintonrackets, slaapzakken, een wollen deken, plastic servies, wc-papier, een picknicktafel, rummikub, een oranje wekker … elke keer ontdek ik weer iets dat écht mee moet, want in 1978 hebben we geen Google Maps, e-reader en buienradar.



Maandag 25 mei 1978

De camper, die ik voor drie dagen mijn thuis mag noemen, steelt meteen mijn hart. Geproduceerd in 1978 en dus eigenlijk gloednieuw. Met de originele oranje-groen geruite bekleding, de vele vakjes om al je spullen in op te bergen, het ieniemienie keukentje en de twee uitklapbedden. Een huis en vervoermiddel i..



Niek Stam

Vriendin A..

