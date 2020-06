Burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee luistert graag naar Bob Marley

Ada Grootenboer-Dubbelman (55) is getrouwd, heeft vijf kinderen en twee kleinkinderen. Ze is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, de een na grootste gemeente van Zuid-Holland. Ze is aan haar tweede termijn van zes jaar bezig. ‘Er netjes uitzien getuigt van respect voor een ander’.

Gezondheid

De vraag of ik gezond ben vind ik moeilijk. Ik denk dat ik gezond ben. Ik heb een aantal jaren geleden borstkanker gehad. Ik ben goed van de borstkanker hersteld. Genezen vind ik een lastig woord. Ik probeer gezond te eten en voldoende te bewegen. Ik wandel, fiets en doe aan yoga. Er wonen nog vier kinderen thuis, waaronder drie jongens, twintigers, die fanatiek aan sport doen. Ik vind het ontspannend om in huis bezig te zijn met woninginrichting of om op pad te gaan met een vriendin. Ook iets ondernemen met de kinderen en kleinkinderen vind ik leuk. Lezen doe ik alleen als ik op vakantie ben; voor mijn werk moet ik gewoonlijk al heel veel stukken lezen. Op vakantie lees ik luchtige boeken en boeken over psychologie.

Geloof

Ik ben niet echt christelijk op..

