De huiskamer: De kerstverlichting hangt permanent in de huiskamer

‘Paleis Het Loo is er niks bij’, lacht Henri Dekker (22) als hij vertelt over zijn studentenhuis aan de Jordaensstraat in Ede waar in totaal vijfentwintig mensen wonen. Op een bordje in de gemeenschappelijke woonkamer staat de naam: Villa il Quarto. ‘Oorspronkelijk stonden hier namelijk vier huizen, later zijn die samengevoegd tot één grote woning.’