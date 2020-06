‘Onze optredens eindigen altijd met een polonaise, zelfs op de Biblebelt’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Gerrit van den Berg (77) uit Hoek van Holland. Hij richtte in de jaren zestig een Dixieland-band op, werkte meer dan 60 uur per week en is er trots op dat hij nog steeds geen bril nodig heeft.

‘Op m’n twaalfde begon ik met werken in de tuinbouw. Iedere cent die ik binnenbracht, konden we thuis goed gebruiken, want we waren zo arm als de mieren. In die tijd konden de tuinbouwers nog goed leven van 1 hectare grond. Dat is nu ondenkbaar. Alle kleintjes zijn verdwenen, net als alle kleine winkeltjes - en Albert Heijn wordt groter en groter. Schaalvergroting noemen ze dat. Ik werkte meestal meer dan 60 uur in de week, op het laatst bij een amaryllisbollenkweker. Ik stond om 4.00 uur op en zorgde dat ik ’s avonds rond zessen thuis was voor het eten. Na het eten ging ik voor tien minuten plat en daarna kon ik er de hele avond weer tegenaan.

Ik ben de oudste van drie broers. Alle drie zitten we in de muziek. In 1966 hebben we een band opgericht. Het is een Dixieland-band, daarin zitte..

