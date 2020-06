‘Geluk zit niet in grote dingen. Dat weet je pas als je stil komt te staan’

Denise Brand (45) is pianiste, zangeres en arrangeur. Ze is getrouwd, heeft een zoon van achttien en woont in Ermelo. ‘Ik heb geleerd dat geluk niet zit in de grote dingen of doelen. Dat weet je pas als je stil komt te staan.

gezondheid

‘Eind vorig jaar kreeg ik de diagnose borstkanker. Vanuit het niets werd ik wakker met twee knobbels op mijn borst. In de eerste instantie was ik er heel laconiek over. Zelfs de huisarts zei dat het niet kwaadaardig was, maar heeft mij toch doorverwezen naar Radiologie om het uit te sluiten. Ik heb best lang gewacht met naar het ziekenhuis gaan. De diagnose kwam als een shock en zette mijn were..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .