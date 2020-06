Huwelijksjaren Dorien en Arend Jan Poelarends: ‘Een conflict gaat over kleine dingen, maar daarachter zit: ik voel me niet gezien’

De één is al jaren getrouwd, de ander staat aan het begin van de huwelijksjaren. Hoe vergaat het deze koppels? Vandaag: Dorien en Arend Jan Poelarends (33 en 34) uit Zwolle. Ze zijn zeven jaar getrouwd en hebben twee zoontjes, van 5 en 2. Zij werkt in de ggz als psychomotorisch therapeut, hij is jongerenwerker.

Hij: ‘Wij zijn heel serieus. Vrienden van ons moeten ons echt meenemen naar buiten om even te dollen.’

Zij: ‘Als we soms samen in de put zitten, trekken we elkaar er om en om weer uit. Arend Jan is dan heel liefdevol, geeft ruimte, aandacht en zegt: ‘‘Ga maar even een eindje lopen’’.’

Hij: ‘Ik krijg erkenning van Dorien. Ik hoef me niet anders voor te doen. Ze stimuleert me om te kiezen voor mijzelf of met vrienden dingen te doen.’

