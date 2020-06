De thuiswerkplek van Lisette van de Heg: ‘Belangrijk dat mijn bureau bij de rest van onze inrichting past’

Het bureaublad van Lisette van de Heg (36) is gemaakt door haar man, net als het houten kastje dat erbovenop staat. ‘Omdat mijn werkplek in onze woonkamer is, vinden we het belangrijk dat het bureau goed bij de rest van onze inrichting past.’ Het kastje vindt ze ideaal: zo kan Lisette haar werkplek altijd opgeruimd achterlaten. Het zit-sta-bureau was een must. ‘Zitten is het nieuwe roken: dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen zoals ik die hele dagen aan hun bureau werken.’