Dertiger Marco Rozemuller ‘Op de vrachtwagen geniet ik volop van Gods schepping’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Marco Rozemuller uit Vroomshoop. Hij is getrouwd met Marjanke (25) en samen hebben ze een zoon, Manuel (2), die geboren is met klompvoetjes. Als Marco niet onderweg is als vrachtwagenchauffeur, geniet hij van zijn gezin en het orgelspelen in drie verschillende GKv-kerken.

‘In Vroomshoop ben ik geboren en getogen. Het is er heel landelijk. We wonen direct aan het kanaal en zien elke dag schepen voorbij komen. Zelf heb ik geen boot, maar ik heb mijn zoontje beloofd dat ik een boot koop als hij wat ouder is. Of dat ook gebeurt, weet ik niet, mijn vrouw is er minder enthousiast over, haha. Rust en ruimte zijn belangrijk voor me. Een dagje naar de stad is leuk, maar ..

Het klinkt misschien gek, maar ik vind het heel fijn om getrouwd te zijn en tegelijkertijd ben ik ook graag alleen. Ik werk al een jaar of tien als vrachtwagenchauffeur en dat past goed bij me. Ik zit veel alleen op de auto, maar kom ook wel mensen tegen. Je krijgt vanzelf een band met de klanten waar je regelmatig komt. Ik zit nu een jaar of vijf bij mijn huidige werkgever, een grote gele supe..

