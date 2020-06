Bram de Muynck: ‘Generaties voor ons hebben op dezelfde God vertrouwd, dat geeft een verbondenheid’

Bram de Muynck (59) is bijzonder hoogleraar christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en lector persoonsvorming aan de Driestar Hogeschool in Gouda. Bram heeft drie kinderen. Het eerste kleinkind is op komst. ‘Soms denk ik weleens dat alleen kinderen gelukkig kunnen zijn. Ze gaan met vertrouwen en onbevangen nieuwsgierigheid de dag tegemoet.’

Bram de Muynck (1961) is vanaf 1 september 2003 is hij als lector verbonden aan Driestar hogeschool, aanvankelijk op het thema ‘Onderwijs en identiteit’ en vanaf 2012 ‘Christelijk leraarschap’. Hij is docent en academic dean van de opleiding Master en innoveren, en (gast)docent begeleidingskunde aan verschillende opleidingen. Sinds 1 september 2016 is hij tevens werkzaam als bijzonder hoogleraar op de Driestar-leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ gevestigd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. (beeld Dirk Hol)