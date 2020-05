Ouderenportret: ‘Ik voel me helemaal niet oud, en ook niet kwetsbaar’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Sophie Krale-Lindeboom uit Woudrichem. Zij heeft op haar nieuwe fiets in drie weken tijd al 500 kilometer gefietst, had als een van de eersten een digitale camera en kijkt films via Netflix.

‘Nadat ik in 2002 met de VUT was gegaan als coupeuse bij een herenmodezaak in Gorinchem, ben ik als fotograaf en journalist bij de plaatselijke krant Altena Nieuws gaan werken. De hoofdredacteur van het blad vroeg mij daarvoor. Als hobby maakte ik al foto’s. Het schrijven van artikelen lukte mij ook goed, bleek toen ik daarmee aan de slag ging. Ik maakte verslagen en foto’s van de plaa..

Ik ben geboren in Zwolle, waar mijn vader een banketbakkerij had - bakkerij Lindeboom. Toen ik trouwde, ben ik naar Kampen verhuisd. Mijn man werkte bij de Rabobank, en solliciteerde op een functie in Gorinchem. Toen verhuisden we naar Hoogblokland en daarna naar Woudrichem. Ons huis in Hoogblokland werd namelijk te groot. We kwamen in 1993 langs dit huis langs de Maas en de Waal gelopen. Het s..

