Deborah Voordewind had besloten niet meer te geloven, maar hield dat niet lang vol

Deborah Voordewind (54) is getrouwd met Joël. Ze hebben twee kinderen en een kleinkind. Deborah werkt als manager strategische partnerschappen voor International Justice Mission Nederland (IJM). Deze organisatie zet zich onder meer in tegen moderne slavernij en mensenhandel. ‘Het ergste misbruik is dat van kinderen, bijvoorbeeld het seksueel misbruik voor een webcam, zoals dat op de Filipijnen gebeurt.’

‘Ik voel me gezond. Dat moet je gegeven zijn, maar je moet ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. We eten nu wat meer biologisch. Ik ben er steeds meer van onder de indruk dat God gezondheid al in de schepping heeft gelegd in kruiden en groenten. Als ik tijd heb, wil ik iets doen om te ontspannen en dan is fietsen van kleins af aan echt mijn ..

‘Al jong had ik besloten niet meer te geloven. Ik had moeite met de Bijbel, vooral met het geweld in het Oude Testament. Ik hield het niet lang vol, want het bestaan zonder God leek me uiteindelijk kil en zinloos. Er is geen toeval, maar een reden voor ons bestaan. Ik heb best nog heel veel vragen, maar ik heb ooit besloten weer te gaan geloven en ..

