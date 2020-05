De werkplek: ‘Bij kinderen moet je tot tien jaar napoetsen als ouder

De stoel waar haar patiënten in liggen staat inmiddels drie jaar op haar vaste werkplek waar Linda’s eigen instrumenten liggen. ‘Dat is fijn want je moet je eigen instrumenten zelf onderhouden en slijpen. Dat doe ik precies zoals ik het prettig vind.’

Linda volgde de hbo-opleiding Mondzorgkunde in Nijmegen nadat ze de opleiding tot tandartsassistente had afgerond. ‘Ik wilde met eigen patiënten aan de slag, daarom ging ik verder studeren.’ De vaste patiëntengroep vindt Linda een van de leukste dingen aan haar werk. ‘Het is mo..

