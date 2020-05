Huwelijksjaren: ‘Ons huwelijk is sterker geworden’

De één is al jaren getrouwd, de ander staat aan het begin van de huwelijksjaren. Hoe vergaat het deze koppels? Vandaag: Matthijs (33) en Sarah (32) Groen uit Almere. Ze zijn bijna tien jaar getrouwd en ouders van Mirthe (8). Zij heeft een zeldzame ziekte en is daardoor ernstig gehandicapt.

Hij: ‘Wij waren 17 en 18 jaar toen we verkering kregen.’

Zij: ‘We kennen elkaar vanuit de evangelische gemeente Parousia in Almere.’

Hij: ‘Als kind werd mijn aandacht al getrokken naar het groene Hyundai-busje waar zij altijd uitstapte.’

Hij: ‘Sarah is erg open, eerlijk en lief …’

Zij: ‘Ah, toch wel …’

Hij: ‘Maar ze is ook een rommelkont en ondeugend.’

Zij: ‘We zijn best verschillend, maar dat maakt het leuk. Matthijs is altijd zichzelf, ook al erger ik mij dood aan hem. Als hij bijvoorbeeld voor de honderdste keer hetzelfde grapje maakt. Matthijs is zorgzaam, hij poetst het huis en heeft ook humor hoor. Dat laatste vinden we allebei belangrijk. We houden van zelfspot. Het grootste verschil met hem is dat ik een mega chaoot b..

