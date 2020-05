'We beginnen de dag met een uur stille tijd. Dat is best lang.'

De jeugd van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag Harmke Buijs (18) uit Zwolle. Ze doet een vormingsjaar bij Youth for Christ, houdt van muziek maken en heeft hart voor kinderen en jongeren.

‘Vorig jaar heb ik mijn vwo-diploma gehaald, maar ik wist nog niet wat ik voor vervolgopleiding wilde gaan doen. Ik besloot een tussenjaar te nemen waarin ik iets voor anderen kon doen, maar ook niet helemaal stil zou staan met leren. Nu doe ik het UIT Vormingsjaar van Youth for Christ. De letters UIT staan voor Uniek, Inspirerend en Toekomstgericht. Die woorden staan dan weer voor de onderligg..

Tijdens het UIT-jaar moet je stage lopen; 8 uur per week bij een kerk en 12 uur bij een maatschappelijk bedrijf. Mijn “kerk-stage” doe ik bij Sonrise, een evangelisatieproject vanuit een kerk. Ik ben teamleider van een sportteam. Ja, ik houd erg van sporten. Ik zit ook op tafeltennis en geef daar trainingen aan kinderen. En bij Sonrise voetballen we elke week. We gaan de wijk in en dan gaan we ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .