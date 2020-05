Bert Wiersema weet dat niet alles automatisch goed komt als je gelooft: ‘Mijn ziekte gaat niet zomaar weg als je even bidt’

Zijn leven wordt steeds leuker, vindt kinderboekenschrijver Bert Wiersema (61). The best is yet to come, is zijn lijfspreuk. ‘Uiteindelijk is dat de hemel, maar ook hier geniet ik steeds meer.’ Omdat hij als kind gepest werd, kijkt hij niet goed terug op zijn schooltijd, maar daarna werd zijn leven met de jaren leuker. ‘Kinderen krijgen is leuk, maar kleinkinderen zijn helemaal geweldi..

vlak bij dochter Klarine

Dat wist Wiersema maar al te goed: in 2017 overleed dochter Klarine op bijna 32-jarige leeftijd aan borstkanker, een man en drie jonge kinderen achterlatend. ‘Klarine ligt begraven op de oude begraafplaats hier in Drachten. Ze vroeg ons op een gegeven moment of wij ook een plekje wilden reserveren, want er..

