Ouderenportret: ‘Bij alles wat ik doe in mijn leven, is het geloof de basis’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Jo Bosma (86) uit Almere. Als Officier bij het Leger des Heils kwam hij, met zijn vrouw Ina, op vele plaatsen. Positiviteit brengen is zijn missie.

‘Ik kom uit een arbeidersgezin met negen kinderen. Wij hebben een vrije opvoeding gehad en gingen naar een openbare school. Daar kregen we wel catechisatie en dat heeft mede bijgedragen aan mijn vorming. Ik kwam via de knapenvereniging en de jongemannenvereniging (CJMV) als jongen van zestien in aanraking met het Leger des Heils. Daar hoorde ik spreken over de liefde van de Heer Jezus Christus...

We hebben een zoon en inmiddels ook een schoondochter, klein- en achterkleinkinderen. Na vele functies binnen het Leger, met name in de zorg voor dak- en thuislozen, zijn we 22 jaar geleden op “retraite” gesteld. Dat is zoiets als pensioen. We leven van onze AOW en een toelage van het Leger des Heils. Nog steeds zijn we betrokken bij de organisatie. In de afgelopen jaren hielpen we mee met acti..

