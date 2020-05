Nelinda Troost: ‘Zorg ervoor dat je geloof in goede tijden stevige wortels krijgt’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Nelinda Troost (40), spreker en pastor bij evangelische gemeente Mozaiek0318 in Veenendaal.

‘Houvast betekent voor mij dat ik in situaties van onzekerheid of in spannende tijden zeker mag weten dat God mij draagt. Van nature ben ik stabiel en nuchter, en ik zie tegen weinig dingen op, ook niet als ik spreek voor een grote groep mensen, maar bij de geboorte van ons jongste kind in 2012 heb ik ervaren wat het betekent om terug te vallen op God.

Het was onzeker of wij voor Rosa een kinderkamer moesten inrichten of een begrafenis moesten regelen. Tot dan toe was het ons voor de wind gegaan. We wilden graag een derde kindje, en daar moesten we lang op wachten. De vreugde was groot toen ik zwanger bleek te zijn. Maar in de twintigste week kwam de schok: mijn vliezen waren gebroken. Ik had geen vruchtwater meer. Als het kind voor de 24e we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .