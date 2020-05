Melle Oosterhuis: ‘Bezieling is denk ik een voorwaarde om geloofwaardig dominee te zijn’

Ds. Melle Oosterhuis (70) is emeritus predikant. Hij is dit jaar voor de tweede keer voorzitter van de synode van de GKv. Samen met zijn vrouw woont hij in Wezep. Ze hebben zeven kinderen en achttien kleinkinderen. ‘Ik denk dat het belangrijk is dat geloof niet een van je vele bezigheden is, maar dat het je leven stempelt.’

gezondheid

‘Ik ben geboren in Indonesië, waar we geplaagd werden door tropische ziektes. Toen we repatrieerden naar Dokkum, groeiden we op in een gezonde omgeving met veel buitenactiviteiten. Schaatsen, vissen, zeilen, noem maar op. Ik heb jaren geturnd en op volleybal gezeten. Ook nu probeer ik mijn gezondheid op peil te houden. Twee tot drie keer per week loop ik ’s och..

geloof

‘In eerste instantie wilde ik houtvester worden. Daarvoor ben ik naar Wageningen gegaan om te studeren. Maar toen kwam in de zestiger jaren de breuk binnen de GKv-kerken. Daardoor was er een groot tekort aan dominees. Er werd een appèl op ons gedaan om te overwegen theologie te studeren. Ik ben in Kampen aan de slag gegaan en ben bijna veertig jaar in actieve diens..

