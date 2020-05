Waarom ging Nol naar Argentinië, schuilplaats voor nazi's?

Nol Voorn in haar keukentje in Boxtel. (beeld Rebecca Fertinel)

Nol Voorn (26) kijkt om zich heen en ziet alleen maar water. Het is 1947, twee jaar eerder vierde ze in een feesttent in Haarlem nog dat Nederland was bevrijd en danste ze met vrienden en haar man de foxtrot. Nu staat ze op het dek van een vrachtschip. Vandaag, morgen, overmorgen: elke dag weer alleen maar water. Vier weken, zo lang duurt de overtocht van Amsterdam naar Buenos Aires.

Op het schip kent ze niemand. Haar man Cor (30) maakte de reis een paar maanden eerder al, hij heeft in Buenos Aires inmiddels werk gevonden als bierpullenmaker. In Nederland wordt hard gewerkt aan de wederopbouw. Voedsel is nog steeds op de bon, leeftijdsgenoten van Nol wennen aan de nieuwe, naoorlogse wereld. Zijzelf is onderweg naar Argentinië en is niet van plan snel terug te komen.

