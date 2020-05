Dertigersportret: ‘Als thuisblijfmoeder ben ik in deze tijd een uitzondering’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Leonie Kooistra (34) uit Soest. Ze is getrouwd met een militair, moeder van drie kinderen en heeft het geloofsvertrouwen van haar oma geërfd.

‘Als thuisblijfmoeder ben ik in deze tijd een uitzondering. Slechts twee moeders van kinderen uit de klas van onze kinderen zijn ook thuis, de rest werkt. Zelf beleef ik veel plezier aan het zorgen voor onze kinderen Sybren, Tjibbe en Renske en dat is voor mij genoeg. Het is volgens mij niet goed of slecht om te werken of juist thuis te blijven, maar soms voelt het alsof ik hier alleen in sta. ..

Mijn man Jochem werkt bij defensie en kan op elk moment uitgezonden worden. Momenteel coördineert hij met anderen de militaire inzet in Nederland. Daardoor kan ik nu niet werken. Zo’n nulurencontract is voor mij dus ideaal. Ik heb altijd veel geholpen op de school van onze zoons van tien en zeven jaar oud, maar toen Renske vorig jaar geboren werd moest ik kritischer kijken naar wat wel en niet ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .