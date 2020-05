YouTube-video Nikkie de Jager en Davina Michelle zorgt voor kippenvel

Voor wie niet bekend is met Nikkie de Jager en haar expertise: ze is een make-up-artiest. In haar video’s legt ze uit hoe kijkers haar kunstwerken thuis na kunnen doen, bespreekt ze verschillende technieken en materialen en interviewt ze grote namen terwijl ze hun make-up doet. De Jager spreekt Engels in haar video’s, maar besprenkelt die geregeld met wat Nederlandse details, zoals een Nederlan..

Ze werd onlangs uitgedaagd om haar make-up-routine te zingen, zoals haar collega-YouTuber en make-up-artiest James Charles dat had gedaan. ‘Het probleem is echter dat ik NIET KAN ZINGEN,’ liet De Jager weten op haar kanaal. Dus besloot ze haar favoriete Nederlandse zangeres uit te nodigen om met haar een muzikale make-up-video op te nemen in haar studio: Davina Michelle. De twee hadden hun same..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .