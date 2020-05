Luuk Krol: ‘Veel geld is geen gevaar; we moeten de ambitie hebben om veel te delen’

Luuk Krol (48) is directeur van stichting Het Passion in Hummelo. ‘Het Passion biedt een time-out voor dak- en thuislozen. Contact met de ander, of met de Ander, inspireert tot herstel. Bij ons merken ze: ik mag er zijn, ik ben gekend en geliefd. 35 procent van de inkomsten van Het Passion bestaat uit giften van diaconieën, particulieren en bedrijven. De rest financiert de overheid.’ Luuk is een alleenstaande vader van drie kinderen.