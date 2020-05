Lammie valt voor de Joodse man die bij haar onderduikt

‘Dag meneer.’

Het zijn de eerste woorden die de 15-jarige Lammie Drenth tegen de vreemde jongen in de keuken zegt. Ze is een ‘lief meisje’, zegt ze nu 78 jaar later over zichzelf. Met alles tevreden. Of haar moeder een dure jurk voor haar koopt of een heel goedkope – Lammie vindt alles goed.

De vreemde jongen is de 21-jarige Bennie. Hij is Joods, ziet Lammie wanneer hij een paar dagen bij hen thuis is. Bennie bidt in de gang, wel drie keer per dag. Als ze ‘Dag meneer’ zegt, weet Lammie nog niet dat ze drie jaar met de nieuwe onderduiker in één huis zal wonen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .