Ouderenportret: ‘Die huilende soldaat bij het kerkhof zal ik nooit vergeten’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Anne Boomsma (89) uit Huizen. Hij had in zijn jeugd weinig geluk bij het eieren zoeken, maakt graag uitstapjes met de trein en zijn familie bleef ‘wonderwel bewaard’ tijdens de oorlog.

‘Ik ben geboren in het Friese Weidum, maar vijf jaar later ben ik met mijn heit en mem, en met mijn oudere broer, naar Wierum verhuisd. Dat dorpje ligt helemaal bovenin Friesland, bij de Waddenzee. Ik was nooit binnen, altijd was ik op pad. Met vrienden ging ik graag eieren zoeken, al had ik daar nooit veel geluk bij. Ook hield ik van schaatsen.

Mijn vader was streng, maar rechtvaardig. Als ik iets deed wat niet mocht, zei hij: “Dat gebeurt geen tweede keer” en zo kwam ik er vanaf. Mijn moeder was strenger, zij pakte me stevig aan. Ik werd op zaterdag altijd gepoedeld in de teil, zodat ik netjes was voor de zondag. Mijn moeder zei vervolgens: “Denk erom, je komt niet buitendijks.” Want ze was natuurlijk bang dat ik weer vies zou worden..

