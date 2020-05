Levensvragen van een 27-jarige: Hoe waak je over je hart?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, net 27 geworden, is op zoek naar antwoorden. ‘Hoe waak je over je hart?’ Vraagt ze vandaag aan theoloog Kees van Ekris.

Als ik aan kom lopen, heeft theoloog Kees van Ekris (47 jaar) op de picknicktafel naast zijn huis in Zeist al boeken opgestapeld. Open Heart van de Joodse schrijver Eli Wiesel en een bundel van de Amerikaanse dichter T.S. Eliot liggen boven op werk van katholiek theoloog Thomas Merton en kunstenaar Mark Rothko.

Al deze boeken vertellen wat over het hart van een mens. En daar gaan we het deze middag over hebben. Want ik loop al jaren met een bijbeltekst uit Spreuken 4 in mijn achterhoofd: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ Deze bijbeltekst geeft erg hoog op van het menselijk hart. Terwijl de profeet Jeremia een andere realiteit voorhoudt: ‘Het hart van..

