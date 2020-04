Priester in Heerenveen: ‘Laat de leegte de leegte. Leegte is goed, dan ga je nadenken’

Kan een priester uit Kameroen, die als zevenjarige een roeping kreeg, de kerk in Nederland nieuw leven inblazen, al was het maar in Heerenveen? Charles Eba’a (48) doet wat met mensen.

Het lukt hem niet: stil blijven staan als hij preekt in de kerk van de Petrus en Paulusparochie. En hij was nog wel zo introvert als kind tussen de dorpelingen in Zuid-Kameroen. ‘Ik houd van kilometers maken tijdens een preek, in contact komen met mensen. Steeds op dezelfde plek blijven, vind ik heel lastig.’

Voor het kerkvolk in Heerenveen hoeft dat niet zo – alsof het een tenniswedstrijd is waar ze naar kijken: ‘je krijgt er pijn in je nek van’. Van 2006 tot 2015 was Charles Eba’a pastor in Rotterdam, tussen Antillianen en Afrikanen. ‘Die waren het wel gewend, ze waren me soms kwijt als ik door de zaal liep.’

