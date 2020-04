Huwelijksjaren: ‘Op het gebied van seksualiteit hebben we strijd gehad’

De één is al jaren getrouwd, de ander staat aan het begin van de huwelijksjaren. Hoe vergaat het deze koppels? Vandaag: Ruben (24) en Marit Anker (24) uit Rotterdam, bijna vijf jaar getrouwd. Marit is hoogzwanger en kan elk moment bevallen.

Hij: ‘Mijn beste vriend Jos was ooit verliefd op Marit. Ik dacht toen al: ik vind haar leuk, maar probeer jij maar eerst. Het liep op niets uit. Sinds we vijftien zijn, zijn Marit en ik nu samen.’

Zij: ‘Ruben is avontuurlijk, dat is leuk. Hij heeft me een keer om half vijf in de ochtend naar het strand meegenomen om samen naar de zonsopgang te kijken. En op de dag dat hij mij ten huwelijk vroeg had hij allemaal vriendinnen ingeschakeld. Met de één ging ik een stukje varen, met de ander lopen en met weer een ander fietste ik op de tandem. Uiteindelijk kwamen we bij..

