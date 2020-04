Hobbyist in beeld: ‘Ik vind de klank van de klokken heel bijzonder’

Dennis Wubs (35) uit Bellingwolde is sinds zijn kinderjaren gefascineerd door kerkklokken. ‘Op vijfjarige leeftijd hielp ik de koster van de hervormde kerk in ons dorp al mee met klokken luiden.’

Wat spreekt u zo aan in luidklokken?

‘Ik vind de klank van de klokken heel bijzonder. Er zit veel afwisseling en verschil in klankkleur in. Daarnaast vind ik het bijzonder dat sommige klokken al zo oud zijn. Dat mensen van zevenhonderd jaar geleden dezelfde klok hoorden als wij nu. Dat doet echt wat met mij. Als kleuter was ik al gefascineerd door kerkklokken. Ik hielp op zaterdag de koster van de hervormde kerk in Onstwedde me..

