Johan Remkes: ‘Ik heb geleerd niet voor moeilijke besluiten weg te lopen’

Johan Remkes (68) houdt van moeilijke dossiers. Hij heeft de nodige crises meegemaakt en ‘laat zich de kop niet gek maken’. De culturele betekenis van de jaren zestig wordt overschat, vindt hij. In de loop der jaren is hij meer gaan twijfelen aan zijn eigen gelijk. Hij is niet gelovig, maar wil zich ook geen atheïst noemen. Over een groot drama in zijn persoonlijk leven spreekt hij liever niet.

De afspraak met Johan Remkes staat gepland op woensdagmiddag, om half drie in het stadhuis van Den Haag. Sinds hij in oktober 2019 aantrad als interim-burgemeester is hier zijn werkplek. Het is extreem rustig in het gebouw, sommige bezoekers dragen een mondkapje. Na drie kwartier wachten is Remkes nog altijd niet gearriveerd. ‘Een noodsituatie in het centrum’, luidt de verklaring. Het is de vra..

Het zijn bizarre tijden voor de man die na het aftreden van Pauline Krikke werd aangesteld om orde te scheppen in de Haagse gemeentepolitiek. Een van de ernstigste crises uit zijn carrière, noemt hij de coronaproblematiek. Toch verraadt zijn uiterlijk op geen enkele manier stress. Hij komt rustig binnenwandelen, zijn lange lichaam licht gebogen, gekleed in een donkerblauw pak. Zijn tred heef..

